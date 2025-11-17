Killer wollte Mord als Bärenattacke verschleiern

Laut Staatsanwaltschaft von Gallatin County fand die Spurensicherung DNA auf einer leeren Bierdose, die direkt zum vorbestraften – und nur auf Bewährung freien – Abbey führte. Als der in der Gegend bekannte Neonazi mit den Beweisen konfrontiert wurde, behauptete Abbey, dass er vom 36-Jährigen attackiert worden und die Tat ein Akt der Selbstverteidigung gewesen sei. Später gab er dann zu, die Kühlbox, Waffen und zwei Handys des Toten gestohlen und den Tatort als Bärenattacke gestellt zu haben. Seine Begründung, warum er nach der angeblichen Notwehr die Polizei nicht alarmiert hatte: Die Cops hätten ihm als Vorbestraften nicht geglaubt.