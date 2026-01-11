Über 1000 Proteste nach tödlichen ICE-Schüssen

Der Protestteilnehmer Drew Lenzmeier sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe sich der Protestaktion in Minneapolis angeschlossen, weil er das Gefühl habe, „dass uns unsere Rechte genommen werden und wir uns zu einer autoritären Diktatur entwickeln“. „Niemand hindert die Trump-Regierung daran, Bürger zu ermorden, zu bestehlen und Menschen zu entführen. Es ist Zeit, damit aufzuhören“, sagte der 30-Jährige.