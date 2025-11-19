So viele Millionen kosteten U-Bahn-Pläne Salzburg

Das Milliardenprojekt S-Link hätte den Verkehr in Salzburg revolutionieren sollen. Nach der Bürgerbefragung im vergangenen Jahr wurde die teils unterirdische Verlängerung der Lokalbahn durch die Landeshauptstadt bis nach Hallein allerdings zu den Akten gelegt. Mehr als 52 Prozent der Bürger sprachen sich dagegen aus. Land und Stadt atmen wegen der nun doch nicht anfallenden hohen Kosten angesichts des angespannten Budgets durch.