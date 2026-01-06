Pinzgauer Hotel eröffnet neues Kongresszentrum

Das Hotel Gut Brandlhof in Saalfelden hat gestern, Montag, sein neues Kongresszentrum erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dort, wo schon Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nächtigte, wurde für 17 Millionen Euro nun die neue „World of Congress“ eröffnet.
Mit der Eröffnung der „World of Congress“ will das Hotel Gut Brandlhof seine Position als einer der führenden Betriebe im Salzburger Land stärken. Das Projekt wurde in einer neunmonatigen Bauphase realisiert. Auf einer Gesamtfläche von 4000 m² stehen Gästen nun 24 Tagungsräume und acht Eventlocations zur Verfügung.
Das Spektrum der Veranstaltungen soll künftig vielseitiger werden und von Firmentagungen bis hin zu erweiterten Kooperationen mit dem ÖAMTC oder Unternehmen im Automobilsektor gehen. Der Automobil-Club betreibt bekanntlich sein Fahrzentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hotel.
Die neuen Räumlichkeiten direkt neben dem Hotel sind geeignet für Messen, internationale Conventions und und Galas für bis zu 700 Gäste.
Neben dem millionenteuren Kongresszentrum entstanden auch Räumlichkeiten für die Brandlhof-Mitarbeiter. Bei beiden Projekten stand nachhaltiges Bauen auf der Tagesordnung. Eine Grundwasser-Kühlanlage sorgt für effiziente Klimatisierung, die bestehende PV-Anlage wurde erweitert, Dachflächen entsiegelt und begrünt, die World of Congress sogar teils ins Gelände integriert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.