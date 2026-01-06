Pinzgauer Hotel eröffnet neues Kongresszentrum

Mit der Eröffnung der „World of Congress“ will das Hotel Gut Brandlhof seine Position als einer der führenden Betriebe im Salzburger Land stärken. Das Projekt wurde in einer neunmonatigen Bauphase realisiert. Auf einer Gesamtfläche von 4000 m² stehen Gästen nun 24 Tagungsräume und acht Eventlocations zur Verfügung.