Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

17 Millionen Euro

Pinzgauer Hotel eröffnet neues Kongresszentrum

Salzburg
06.01.2026 18:05
Beim Brandlhof in Saalfelden entstand ein modernes Kongresszentrum
Beim Brandlhof in Saalfelden entstand ein modernes Kongresszentrum(Bild: Brandlhof)

Das Hotel Gut Brandlhof in Saalfelden hat gestern, Montag, sein neues Kongresszentrum erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dort, wo schon Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nächtigte, wurde für 17 Millionen Euro nun die neue „World of Congress“ eröffnet.

0 Kommentare

Mit der Eröffnung der „World of Congress“ will das Hotel Gut Brandlhof seine Position als einer der führenden Betriebe im Salzburger Land stärken. Das Projekt wurde in einer neunmonatigen Bauphase realisiert. Auf einer Gesamtfläche von 4000 m² stehen Gästen nun 24 Tagungsräume und acht Eventlocations zur Verfügung.

Das Spektrum der Veranstaltungen soll künftig vielseitiger werden und von Firmentagungen bis hin zu erweiterten Kooperationen mit dem ÖAMTC oder Unternehmen im Automobilsektor gehen. Der Automobil-Club betreibt bekanntlich sein Fahrzentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hotel.

Lesen Sie auch:
Im idyllischen Superior-Hotel trafen sich die ÖGK-Manager das fünfte Jahr en suite zum Seminar. ...
Bei Patienten gespart
250 Krankenkassen-Chefs auf Luxus-Seminar im Hotel
31.05.2025
Megastar genervt
Ronaldo droht Fans in Saalfelden mit der Polizei
28.07.2025
Am Freitag erwartet
Cristiano Ronaldo im Anflug: Saalfelden rüstet auf
23.07.2025

Die neuen Räumlichkeiten direkt neben dem Hotel sind geeignet für Messen, internationale Conventions und und Galas für bis zu 700 Gäste.

Neben dem millionenteuren Kongresszentrum entstanden auch Räumlichkeiten für die Brandlhof-Mitarbeiter. Bei beiden Projekten stand nachhaltiges Bauen auf der Tagesordnung. Eine Grundwasser-Kühlanlage sorgt für effiziente Klimatisierung, die bestehende PV-Anlage wurde erweitert, Dachflächen entsiegelt und begrünt, die World of Congress sogar teils ins Gelände integriert.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.839 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.625 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
99.286 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf