Schwarz-Blau ohne Plan bei der Windkraft

Nur eines ist bei der Diskussion rund um den Gesetzesentwurf für Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie klar: Der zuständige FPÖ-Raumordnungslandesrat Martin Zauner will keine Windräder in Salzburg. Wie von der „Krone“ berichtet, schwankte er bei den Beschleunigungsgebieten zunächst zwischen Wasserkraft und Photovoltaik hin und her. Windkraft schied aus politischen Gründen völlig aus.