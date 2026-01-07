Schwarz-Blau ohne Plan bei der Windkraft

Das Wirrwarr rund um die Kraftwerkszonen zeigt die inneren Widersprüche der Salzburger Landesregierung bei der Frage nach Windrädern auf. Ältere und aktuelle Pläne von ÖVP und FPÖ sind nicht auf einer Linie.
Nur eines ist bei der Diskussion rund um den Gesetzesentwurf für Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie klar: Der zuständige FPÖ-Raumordnungslandesrat Martin Zauner will keine Windräder in Salzburg. Wie von der „Krone“ berichtet, schwankte er bei den Beschleunigungsgebieten zunächst zwischen Wasserkraft und Photovoltaik hin und her. Windkraft schied aus politischen Gründen völlig aus.
Da stellt sich die Frage, was das noch vom verstorbenen Ex-Energielandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) aufgesetzte Landes-Entwicklungs-Programm wert ist. In diesem stehen nämlich elf Vorrangzonen, in denen eine erleichterte Errichtung von Windrädern möglich ist. Dadurch ist auch das öffentliche Interesse an einem Ausbau dokumentiert.
Es wäre für die Koalition ein Leichtes gewesen, zumindest einen Teil dieser Vorrangzonen als Beschleunigungsgebiete auszuweisen. Aufgrund der blauen Windrad-Ablehnung passierte das nicht.
Das sorgt jetzt auch für politische Diskussionen. Die SPÖ kündigt im Landtag eine dringliche Anfrage zur Causa an. „Ich erwarte mir von ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler eine klare Ansage zum Thema Windkraft, wo die Reise jetzt hingeht“, sagt SPÖ-Klubobmann Max Maurer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.