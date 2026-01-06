Fans trotzten der eisigen Kälte beim großen Finale

Ein dünnes Hemd, Krawatte, darüber ein giftgrünes Sakko und eine Generalmütze. Kalt war Aleksander Javornik dennoch nicht – und das trotz Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. „Ich trage immer dieses Outfit. Das Wetter ist mir völlig egal, ich bin doch ein starker Mann“, musste der Slowene schon lange vor dem Beginn des Dreikönigsspringens grinsen. Denn: „Am Vortag bei der Qualifikation war es noch viel kälter.“