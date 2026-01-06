Einbrecherpärchen in der Stadt Salzburg überführt

Kurz vor 7 Uhr wurde ein Einbruch in Salzburg-Liefering gemeldet. Aufgrund der vorhandenen Täterbeschreibung des Anrufers, konnte im Nahbereich des Tatortes eine Polin (43) angetroffen und festgenommen werden. Der zweite, flüchtige Täter, ein 53-jähriger Tscheche, konnte vor seiner Unterkunft in Salzburg-Schallmoos festgenommen werden.