Einbrecherpärchen in der Stadt Salzburg überführt

Die Polizei schnappte gestern, Montag, zwei Einbrecher: Die Polin und der Tscheche hatten es in Salzburg-Liefering auf Sportgeräte, Pakete und Schuhe abgesehen. Ein Anrufer hatte die beiden der Exekutive gemeldet.
Kurz vor 7 Uhr wurde ein Einbruch in Salzburg-Liefering gemeldet. Aufgrund der vorhandenen Täterbeschreibung des Anrufers, konnte im Nahbereich des Tatortes eine Polin (43) angetroffen und festgenommen werden. Der zweite, flüchtige Täter, ein 53-jähriger Tscheche, konnte vor seiner Unterkunft in Salzburg-Schallmoos festgenommen werden.
Sämtliches Diebesgut wurde im Täterfahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Die zwei Diebe entwendeten unter anderem ein Fahrrad, Ski und weitere Sportartikel aus dem aufgebrochenen Kellerabteil. Aus den Stiegenhäusern nahmen sie mehrere Schuhe und dort abgestellte Pakete mit.
Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurden die beiden Einbrecher auf freiem Fuß angezeigt.
