Pannenhelfer sind wegen der Kälte im Dauereinsatz

Die fleißigen Pannenhelfer raten dazu, eine warme Jacke oder Decke im Auto mitzuführen, damit man sich im Pannenfall vor Kälte schützen kann, bis Hilfe eintrifft.„Wir sind mit allen Einsatzfahrzeugen unterwegs und haben auch die Mannschaft auf der Straße aufgestockt“, schilderte der technische Leiter des ÖAMTC Salzburg, Balthasar Wallner.