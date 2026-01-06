Vorteilswelt
500 Einsätze am Tag

Pannenhelfer sind wegen der Kälte im Dauereinsatz

Salzburg
06.01.2026 15:29
Die Helfer des ÖAMTC Salzburg sind in diesen Tagen voll gefordert.
Die Helfer des ÖAMTC Salzburg sind in diesen Tagen voll gefordert.(Bild: ÖAMTC Salzburg)

Angesichts der klirrenden Kälte streikt so manche Autobatterie – und das sorgt bei Pannenhelfern für viel Arbeit: Der ÖAMTC Salzburg verzeichnete am Montag mehr als 500 Einsätze, das sind fünfmal so viele wie an einem durchschnittlichen Tag. 

Die fleißigen Pannenhelfer raten dazu, eine warme Jacke oder Decke im Auto mitzuführen, damit man sich im Pannenfall vor Kälte schützen kann, bis Hilfe eintrifft.„Wir sind mit allen Einsatzfahrzeugen unterwegs und haben auch die Mannschaft auf der Straße aufgestockt“, schilderte der technische Leiter des ÖAMTC Salzburg, Balthasar Wallner.

 „Aber am Montag standen wir schon bei 391 Pannen- und 76 Abschleppeinsätzen“, insgesamt wurden die Helfer an diesem Tag 500-mal gerufen. „Die kalten Temperaturen setzen den Fahrzeugbatterien stark zu, was zu vermehrten Pannen führt.“

Auch am Dienstag waren die Pannenhelfer des ÖAMTC voll gefordert: Feiertag, Urlauberrückreiseverkehr und anhaltend tiefe Temperaturen dürften auch am Dreikönigstag für ein hohes Pannenaufkommen sorgen. Aber dank der Wetterprognosen habe man sich vorbereiten können, „auch der Nachschub an Batterien ist sichergestellt“, versicherte Wallner.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
