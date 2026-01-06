Pannenhelfer sind wegen der Kälte im Dauereinsatz

Angesichts der klirrenden Kälte streikt so manche Autobatterie – und das sorgt bei Pannenhelfern für viel Arbeit: Der ÖAMTC Salzburg verzeichnete am Montag mehr als 500 Einsätze, das sind fünfmal so viele wie an einem durchschnittlichen Tag.
Die fleißigen Pannenhelfer raten dazu, eine warme Jacke oder Decke im Auto mitzuführen, damit man sich im Pannenfall vor Kälte schützen kann, bis Hilfe eintrifft.„Wir sind mit allen Einsatzfahrzeugen unterwegs und haben auch die Mannschaft auf der Straße aufgestockt“, schilderte der technische Leiter des ÖAMTC Salzburg, Balthasar Wallner.
„Aber am Montag standen wir schon bei 391 Pannen- und 76 Abschleppeinsätzen“, insgesamt wurden die Helfer an diesem Tag 500-mal gerufen. „Die kalten Temperaturen setzen den Fahrzeugbatterien stark zu, was zu vermehrten Pannen führt.“
Auch am Dienstag waren die Pannenhelfer des ÖAMTC voll gefordert: Feiertag, Urlauberrückreiseverkehr und anhaltend tiefe Temperaturen dürften auch am Dreikönigstag für ein hohes Pannenaufkommen sorgen. Aber dank der Wetterprognosen habe man sich vorbereiten können, „auch der Nachschub an Batterien ist sichergestellt“, versicherte Wallner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.