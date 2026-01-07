Pucher Kindergarten: Hier wächst was in die Höhe

„Als der Kindergarten gebaut worden ist, hatten wir 25 Kinder, die hier zu Mittag gegessen haben. Jetzt sind es 70 – und bald sicherlich an die 100“, rechnet Puchs Bürgermeisterin Barbara Schweitl (SPÖ) vor. Nicht nur diese Rechnung beweist: Das jetzige Gebäude ist schlicht zu klein für die Tennengauer 4900-Einwohner-Gemeinde. Kein Wunder: In den vergangenen Jahren lag Puch stets im oberen Drittel der Zuzugsgemeinden im Bundesland. „Der Kindergarten platzt aus allen Nähten“, betont die Bürgermeisterin.