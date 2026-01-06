Vorteilswelt
Hallen-Klassiker

Hallein gewinnt nach Betrugsvorwürfen den Stier

Salzburg
06.01.2026 18:18
Hallein (re. Auer) gewann den Salzburger Stier.
Hallein (re. Auer) gewann den Salzburger Stier.(Bild: Andreas Tröster)

Hallein heißt der Sieger des Salzburger Stiers 2026! Die Tennengauer setzten sich im Finale des Hallenklassikers vor ausverkauftem Haus mit 4:2 gegen Seekirchen durch. Um den Champion gab es aber in der Gruppenphase des Finaltags viel Aufregung. 

0 Kommentare

Von der Früh weg war die Sporthalle Alpenstraße bestens besucht und die zahlreichen Zuschauer wurden am Finaltag des Salzburger Stiers auch nicht enttäuscht. In vier Dreiergruppen wurden die Viertelfinalisten ermittelt und es gab bereits in diesen Spielen viele Aufreger. 

In Gruppe A ließ Straßwalchen mit zwei Siegen gegen Anthering und Puch nichts anbrennen. Anthering gewann gegen die Tennengauer und kam ebenfalls weiter. Ebenfalls das Ticket für das Viertelfinale buchten anschließend Thalgau und Grödig, die sich in Gruppe B gegen Anif durchsetzten. 

Bürmoos (li.) und der SAK kamen in der Gruppe weiter.
Bürmoos (li.) und der SAK kamen in der Gruppe weiter.(Bild: Andreas Tröster)

Der Lauf des Überraschungsteams HSV Wals endete auch in der Finalgruppe. Gegen Seekirchen und Bürmoos hatte das Team aus der 2. Landesliga Nord keine Chance. Die erste große Überraschung gab es dann in Gruppe D mit Hallein, Wals-Grünau und Seekirchen. Nach einem 4:0-Sieg von Hallein über die Walser stand der Titelfavorit gegen den SAK unter Zugzwang und löste die Aufgabe mit einem 4:2-Erfolg. Im abschließenden Spiel lag Hallein gegen den SAK mit 3:0 vorn, verlor jedoch noch mit 3:4. So schied Grünau aus. „Das ist eine Frechheit. Die Mannschaft von Hallein hat keinen Charakter“, gab es Betrugsvorwürfe von Grünau-Chef Rottensteiner. Durch den offensichtlich lauwarmen Auftritt machten sich die Tennengauer keine Freunde. 

Die Halleiner machten sich keine Freunde.
Die Halleiner machten sich keine Freunde.(Bild: Andreas Tröster)

In der letzten Sekunde
Im Viertelfinale setzten sich dann Straßwalchen (4:0 gegen Vorjahresfinalist Bürmoos), Hallein (2:1 gegen Grödig), Thalgau (5:1 gegen SAK) und Seekirchen (4:1 gegen Anthering durch). Die Halbfinalpartien boten dann viel Spannung. Vor allem das Spiel zwischen Straßwalchen und Seekirchen war extrem ausgeglichen. Als alle schon mit einer Verlängerung rechneten, erzielte Abwehrmann Wechselberger eine Sekunde vor Schluss den 3:2-Siegtreffer für die Wallerseer. Im zweiten Duell bezwang Hallein Thalgau am Ende zu deutlich mit 4:1. 

Vor dem großen Finale holte sich Thalgau, das in der Vorrunde am Freitag nur als zweitbester Gruppendritter weitergekommen war, noch Platz drei durch einen 3:2-Erfolg gegen Straßwalchen. Siezenheim gewann bei prächtiger Stimmung den Junior Stier, bei den Damen jubelte Bergheim. 

Den besseren Start im Herren-Endspiel erwischte Hallein, das durch Huremovic früh in Führung ging. Die Tennengauer verteidigten anschließend geschickt, Seekirchen fand nur durch Brugger eine richtig gute Chance auf den Ausgleich vor. Zweieinhalb Minuten vor Schluss nahm die Partie Fahrt auf. Micanovic stellte auf 2:0, Freund verkürzte, aber Huremovic per Doppelpack stellte auf 4:1. Der Anschluss von Leitensdorfer kam zu spät. Hallein gewann mit 4:2 und sicherte sich den Stier-Sieg.

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
