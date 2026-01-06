Hallein gewinnt nach Betrugsvorwürfen den Stier

Der Lauf des Überraschungsteams HSV Wals endete auch in der Finalgruppe. Gegen Seekirchen und Bürmoos hatte das Team aus der 2. Landesliga Nord keine Chance. Die erste große Überraschung gab es dann in Gruppe D mit Hallein, Wals-Grünau und Seekirchen. Nach einem 4:0-Sieg von Hallein über die Walser stand der Titelfavorit gegen den SAK unter Zugzwang und löste die Aufgabe mit einem 4:2-Erfolg. Im abschließenden Spiel lag Hallein gegen den SAK mit 3:0 vorn, verlor jedoch noch mit 3:4. So schied Grünau aus. „Das ist eine Frechheit. Die Mannschaft von Hallein hat keinen Charakter“, gab es Betrugsvorwürfe von Grünau-Chef Rottensteiner. Durch den offensichtlich lauwarmen Auftritt machten sich die Tennengauer keine Freunde.