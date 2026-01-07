Vorteilswelt
Hausbesitzer nicht da

Einbrecher erbeuteten fünfstelligen Eurobetrag

Salzburg
07.01.2026 10:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Reinhard Holl)

Ein unbekannter Einbrecher hat zum Jahresbeginn ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen. Er stieg daraufhin in ein Einfamilienhaus in Obertrum (Salzburg) ein und erbeutete Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Beim Einbruch durchsuchte der Unbekannte das Haus und brach einen Möbeltresor auf. Aus diesem erbeutete er Goldmünzen und Bargeld.

Ereignet hat sich der Einbruch zwischen dem 2. und 6. Jänner, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Während dieser Zeit waren die Hausbesitzer nicht anwesend.

