„Dann kommen die Top 100 irgendwann von allein“

Doch frühe Anzeichen in diesem Jahr legen nahe, dass die 23-Jährige heuer den nächsten Schritt schaffen könnte. Die größte Problemstelle war Kraus selbst nur allzu gut bekannt: der Aufschlag. Mit Trainer Oke Staats arbeitete sie im Winter vehement daran, diesen zu verbessern und will das auch weiterhin forcieren. „Da ist noch viel Luft nach oben“, weiß sie. „Aber ich fühle mich damit jetzt schon wohler, habe an Selbstvertrauen gewonnen.“