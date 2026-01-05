Nach Todesbiss: Glückliches Ende für Rüde „Oleg“

Was als dramatischer Einsatz in einer Wiener Hundezone begann, hat für Samojede „Oleg“ jetzt eine lebensverändernde Wende genommen. Der schneeweiße Rüde, der im Sommer über Nacht zum bekanntesten Vierbeiner Wiens wurde – die „Krone“ berichtete ausführlich -, weil er einem anderen Hund tödlich in den Nacken biss und seine damalige Halterin sich gewaltsam gegen seine Abnahme wehrte, hat endlich ein neues Zuhause gefunden: Er wurde adoptiert und darf nun ein richtiges Hundeleben beginnen.