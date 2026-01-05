Diese Woche zeigt dir, was du wirklich willst!

Die erste volle Woche des Jahres fühlt sich wie ein leiser Neustart mit Rückenwind an: Eine starke Verbindung von Sonne, Venus, Mars und Merkur bringen laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter Klarheit, Mut und neue Entschlossenheit. Statt Perfektion geht es jetzt ums Beginnen. „Wir spüren deutlicher, was uns guttut, und handeln ehrlicher.“ Emotional treffen Herz und Verstand besser zusammen, in Beziehungen wie im Alltag werden Nähe und offene Gespräche wichtiger. Gegen Ende der Woche ist bei schnellen Worten und überhitzten Gefühlen etwas Zurückhaltung gefragt. Der zentrale Impuls dieser Zeit: Selbstklarheit – wer sich jetzt ins Licht stellt, geht gestärkt und authentisch ins neue Jahr.