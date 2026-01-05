Vorteilswelt
Auf Anwesen in Ohio

Fenster von Vances Haus zertrümmert – Festnahme

Außenpolitik
05.01.2026 14:34
Am Privathaus von JD Vance wurden mehrere Fenster eingeschlagen.
Am Privathaus von JD Vance wurden mehrere Fenster eingeschlagen.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Alarm am Privat-Anwesen von JD Vance in Ohio: In der Nacht auf Montag hat die Polizei einen Mann festgenommen, der offenbar mehrere Fensterscheiben am Privathaus des Politikers zertrümmert hat. Vance war zum fraglichen Zeitpunkt nicht anwesend.

0 Kommentare

Sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch des Secret Service durchsuchten das Gelände um das Haus. Der Secret Service habe kurz nach Mitternacht die Polizei informiert, dass jemand „Richtung Osten“ vom Gelände weglaufe, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige wurde daraufhin gefasst.

Vance war nicht zu Hause
„Das Haus war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht bewohnt, der Vizepräsident und seine Familie waren nicht in Ohio“, hieß es von Secret-Service-Sprecher Anthony Guglielmi. Tatsächlich hielt sich Vance in einem anderen Bundesstaat auf, ehe er am Sonntag nach Washington reiste.

Die Stadt Cincinnati hatte Ende Dezember angekündigt, die Zugangsstraßen zum Anwesen des Vizepräsidenten in der Zeit vom 29. Dezember bis zum 4. Jänner zu sperren. Weitere Anrainer der Gegend könnten weiter in ihre Häuser gelangen, müssten dafür aber mehrere Sicherheitskontrollpunkte passieren. Nach Medienberichten gab es die Sperren Montagfrüh nicht mehr.

Vance hatte das Anwesen in Cincinnati 2018 für 1,4 Millionen Dollar erworben.

