Ex-Tourneesieger holt sich Tipps aus Deutschland

Österreichs Skispringerinnen greifen bei den beiden Weltcup-Springen in Villach am Montag und Dienstag an. Seit Thomas Diethart im Sommer den Cheftrainerposten übernommen hatte, gab es trotz des Karriereendes von Jaci Seifriedsberger und der Verletzung von Eva Pinkelnig, bereits vier Podestplätze. Von Heinz Kuttin, Chef-Coach der Deutschen, holt er sich Tipps.
Seine erste Saison als Chefcoach der österreichischen Skispringerinnen bestreitet Thomas Diethart. Und da holt er sich auch mal Tipps vom Cheftrainer der Deutschen, Heinz Kuttin. „2014 bin ich ja als Aktiver unter ihm gesprungen. Wenn ich Fragen habe, was schon vorgekommen ist, ist er natürlich meine erste Anlaufstelle. Wir verstehen uns ja super“, erzählt Diethart, der 2013/14 die Vierschanzentournee für sich entscheiden konnte.
