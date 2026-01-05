Ex-Tourneesieger holt sich Tipps aus Deutschland

Seine erste Saison als Chefcoach der österreichischen Skispringerinnen bestreitet Thomas Diethart. Und da holt er sich auch mal Tipps vom Cheftrainer der Deutschen, Heinz Kuttin. „2014 bin ich ja als Aktiver unter ihm gesprungen. Wenn ich Fragen habe, was schon vorgekommen ist, ist er natürlich meine erste Anlaufstelle. Wir verstehen uns ja super“, erzählt Diethart, der 2013/14 die Vierschanzentournee für sich entscheiden konnte.