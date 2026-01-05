Trauer um langjährigen Mandatar der Tiroler ÖVP

Große Trauer bei der Volkspartei: Der langjährige frühere Tiroler ÖVP-Politiker Dietmar Bachmann ist am vergangenen Samstag mit 91 Jahren verstorben. Dies teilte seine unmittelbare politische Heimat, die Innsbrucker ÖVP, am Montag via Aussendung mit.
„Die Innsbrucker Volkspartei gibt in tiefer Betroffenheit das Ableben ihres langjährigen Funktionärs und ehemaligen Abgeordneten zum Tiroler Landtag, Dr. Dietmar Bachmann (Jg. 1934), bekannt. Dr. Bachmann war über Jahrzehnte eine prägende Stimme der Tiroler Industrie- und der Tiroler Wirtschaft“, heißt es wörtlich im Nachruf.
Von der Industrie bis zur EU-Wahl
Der Jurist war fast 30 Jahre lang Landtagsabgeordneter – von 1965 bis 1994. Der ehemalige Geschäftsführer der Tiroler Industriellenvereinigung fungierte 1996 auch als Spitzenkandidat der Landespartei bei der EU-Wahl, für einen Einzug in das EU-Parlament reichte es aber nicht.
Mit seinem Weitblick und seiner Klarheit in der Argumentation hat er bleibende Spuren hinterlassen.
VP-Stadtparteiobmann Mario Gerber
Bild: Christof Birbaumer
Bachmann war 1965 zudem an der Gründung der Tiroler Ferngas GmbH beteiligt, deren Geschäftsführer er bis 1990 blieb. Ihm wurden Verdienstkreuz und Ehrenzeichen des Landes ebenso verliehen wie die Ehrenbürgerschaft der Universität Innsbruck.
„Starker Vertreter und Förderer“
„Dr. Dietmar Bachmann war ein starker Vertreter der Tiroler Industrie und ein entschiedener Förderer des Wirtschaftsstandortes Tirol. Mit seinem Weitblick und seiner Klarheit in der Argumentation hat er bleibende Spuren hinterlassen“, so Innsbrucks VP-Stadtparteichef Mario Gerber.
