Trauer um langjährigen Mandatar der Tiroler ÖVP

Von der Industrie bis zur EU-Wahl

Der Jurist war fast 30 Jahre lang Landtagsabgeordneter – von 1965 bis 1994. Der ehemalige Geschäftsführer der Tiroler Industriellenvereinigung fungierte 1996 auch als Spitzenkandidat der Landespartei bei der EU-Wahl, für einen Einzug in das EU-Parlament reichte es aber nicht.