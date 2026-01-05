Türsteher sollen Discogäste erpresst haben

Steirische Kriminalisten forschten drei Security-Mitarbeiter aus, die in Nachtlokalen in Leibnitz und Graz zahlreiche Besucher hinterhältig und brutal erpresst haben sollen. Dabei setzten sie vermeintliche Gratis-Drogenproben ein. Es gibt mindestens 15 Opfer, die Polizei geht von einer höheren Dunkelziffer aus.
Eine Anzeige von zwei Jugendlichen (16 und 18 Jahre alt) Anfang November brachte die Ermittlungen ins Rollen. Die Burschen gaben an, vor dem Besuch eines Nachtlokals im südsteirischen Gralla von einem Unbekannten ein in Alufolie verpacktes Briefchen als angebliche Gratis-Drogenprobe angeboten bekommen zu haben.
Als die Jugendlichen dann die vermeintliche Probe in einer Toilette des Lokals begutachten wollten, sollen plötzlich Türsteher ins WC gestürmt sein und die Burschen massiv bedrängt und durchsucht haben. Nachdem die Security-Mitarbeiter die Besucher aus dem Lokal begleitet hatten, sollen sie ihnen unter massiven Drohungen erklärt haben, was ihnen im Fall der Verständigung der Polizei drohe: Gefängnis, Jobverlust und hohe Geldstrafen.
Gewalt angedroht
Als Alternative dazu forderten sie von den Jugendlichen jeweils 3000 Euro. Einen Teil davon hoben beide sofort an einem Bankomaten ab, den Rest überwiesen sie – unter Druck und Beobachtung der Türsteher – per Expressüberweisung. Zudem filmten die Security-Mitarbeiter die Burschen mit den Päckchen und drohte ihnen Gewalt an, sollten sie den Vorfall melden. Einige Tage später vertrauten sich die Burschen ihren Eltern an und es kam zur Anzeige.
Im Zuge der Ermittlungen durch Kriminalisten der Polizeiinspektion Leibnitz stellte sich heraus, dass es bereits zahlreiche gleichgelagerte Fälle gegeben hat. Es soll mindestens 13 weitere Opfer geben, die Dunkelziffer könnte noch weitaus höher sein. Die Opfer dürften oft beim Drogenkonsum in Discos ertappt worden sein und sich schutzlos ausgeliefert gefühlt haben. Neben verbaler Drohungen soll es in mehreren Fällen auch zu gewalttätigen Übergriffen gekommen sein.
Ein Verdächtiger noch auf freiem Fuß
Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um einen russischen Staatsangehörigen (26), einen Österreicher (24) sowie einen Kosovaren (23). Der Russe und der Österreicher wurden bereits festgenommen und sitzen derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Der Kosovare ist noch auf freiem Fuß, er dürfte sich derzeit nicht in Österreich aufhalten.
Neben der Erpressungsserie werden den Verdächtigen auch ein Raub im Zuge einer Veranstaltung beim Schwarzl Freizeitzentrum sowie mehrere Körperverletzungen zur Last gelegt.
Die Polizei geht in Zusammenhang mit der Erpressungsserie von vielen weiteren Opfern aus und ersucht diese, sich zu melden. Neben Nachtlokalen in Gralla sollen die Verdächtigen auch in einer Grazer Innenstadt-Disco ihr Unwesen getrieben haben.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Leibnitz unter der Telefonnummer 059 133 6160 entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.