Türsteher sollen Discogäste erpresst haben

Gewalt angedroht

Als Alternative dazu forderten sie von den Jugendlichen jeweils 3000 Euro. Einen Teil davon hoben beide sofort an einem Bankomaten ab, den Rest überwiesen sie – unter Druck und Beobachtung der Türsteher – per Expressüberweisung. Zudem filmten die Security-Mitarbeiter die Burschen mit den Päckchen und drohte ihnen Gewalt an, sollten sie den Vorfall melden. Einige Tage später vertrauten sich die Burschen ihren Eltern an und es kam zur Anzeige.