Druck auf Asylwerber und Entschädigung für 380 kV

Deutsch und gemeinnützige Arbeit

Konkret sollen Deutschkenntnisse vorgewiesen werden, wenn Asylwerber von der Vollversorgung in die Selbst- und weiter in private Unterkünfte wechseln wollen. „Es wird einen Ausbau der Deutschkurse geben und auch Sprach-Apps können zum Deutscherwerb genutzt werden. Der Nachweis soll über Prüfungen erfolgen“, so Fellner.