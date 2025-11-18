Feuersbrunst hinterlässt nur noch Schutt und Asche

Totale Zerstörung: Ein Feuer wütete am Dienstagnachmittag im Bezirk Völkermarkt (Kärnten) in einer Gartenhütte. Die Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, doch viel übrig blieb von der Hütte nicht.
Der Alarm läutete am Dienstagnachmittag um 13.30 Uhr bei der Feuerwehr Peratschitzen und Kühnsdorf. Eine Gartenhütte im Bezirk Völkermarkt stand in Vollbrand. Und das bemerkte ein 29-Jähriger, der in der Nähe Malerarbeiten durchführte. Er alarmierte sofort die Einsatzkräfte, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnten.
Feuer breitete sich auf Tujen aus
Die Feuersbrunst war enorm und breitete sich rasant auf die angrenzenden Tujen aus. „Beim Löschen mussten wir besonders vorsichtig sein, denn es befanden sich mehrere Gasflaschen in der Gartenhütte“, so die Einsatzkräfte. Diese wurden gezielt gekühlt, um jede Gefahr einer Explosion auszuschließen.
Von der Gartenhütte blieb nicht mehr als das Gerüst übrig. Personen wurden zum Glück keine verletzt. Die Brandursache und der genaue Schaden wird derzeit ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.