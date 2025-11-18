Vorteilswelt
Gartenhütte in Flammen

Feuersbrunst hinterlässt nur noch Schutt und Asche

Kärnten
18.11.2025 18:07
Die Florianis im Einsatz.
Die Florianis im Einsatz.

Totale Zerstörung: Ein Feuer wütete am Dienstagnachmittag im Bezirk Völkermarkt (Kärnten) in einer Gartenhütte. Die Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, doch viel übrig blieb von der Hütte nicht.

Der Alarm läutete am Dienstagnachmittag um 13.30 Uhr bei der Feuerwehr Peratschitzen und Kühnsdorf. Eine Gartenhütte im Bezirk Völkermarkt stand in Vollbrand. Und das bemerkte ein 29-Jähriger, der in der Nähe Malerarbeiten durchführte. Er alarmierte sofort die Einsatzkräfte, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnten. 

Feuer breitete sich auf Tujen aus
Die Feuersbrunst war enorm und breitete sich rasant auf die angrenzenden Tujen aus. „Beim Löschen mussten wir besonders vorsichtig sein, denn es befanden sich mehrere Gasflaschen in der Gartenhütte“, so die Einsatzkräfte. Diese wurden gezielt gekühlt, um jede Gefahr einer Explosion auszuschließen.

Die Feuerwehr Peratschitzen und Kühnsdorf konnten den Vollbrand löschen.
Die Feuerwehr Peratschitzen und Kühnsdorf konnten den Vollbrand löschen.
(Bild: Feuerwehr Peratschitzen)

Von der Gartenhütte blieb nicht mehr als das Gerüst übrig. Personen wurden zum Glück keine verletzt. Die Brandursache und der genaue Schaden wird derzeit ermittelt.

