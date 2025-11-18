Feuersbrunst hinterlässt nur noch Schutt und Asche

Feuer breitete sich auf Tujen aus

Die Feuersbrunst war enorm und breitete sich rasant auf die angrenzenden Tujen aus. „Beim Löschen mussten wir besonders vorsichtig sein, denn es befanden sich mehrere Gasflaschen in der Gartenhütte“, so die Einsatzkräfte. Diese wurden gezielt gekühlt, um jede Gefahr einer Explosion auszuschließen.