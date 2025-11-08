380-kV: In der Bevölkerung regt sich Widerstand

Mit seinem Volksbegehren „Erdverkabelung statt Monstermasten“ richtet sich etwa das Team Kärnten (TK) überhaupt gleich an den „Bundesverfassungsgesetzgeber“, blickt über die Landesgrenzen hinaus. „Wir wollen damit allen Bürgerinnen und Bürgern bzw. aktuell insbesondere den Kärntnerinnen und Kärntnern die Möglichkeit geben, sich gegen die Vorgänge rund um den Bau der 380 kV-Leitung zur Wehr zu setzen und ein eindeutiges Signal auszusenden“, erklärt TK-Chef Gerhard Köfer.