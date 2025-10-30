Merz und Erdogan liefern sich Eklat in Ankara

Merz will Türkei in der EU, aber nicht um jeden Preis

„Als Deutsche und als Europäer müssen wir unsere strategischen Partnerschaften ausbauen. Und dabei führt kein Weg an einer guten und vertieften Partnerschaft mit der Türkei vorbei“, sagte Merz. Zugleich erinnerte der Kanzler an die Kopenhagener Kriterien, die für einen EU-Beitritt gelten. „Es sind in der Türkei Entscheidungen getroffen worden, die noch nicht den Ansprüchen genügen im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie“, so Merz.