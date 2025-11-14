Mutter und ihre Kinder starben im Türkei-Urlaub

Vater noch auf Intensivstation

Am Mittwoch wurde die gesamte Familie wegen Übelkeit und Erbrechen in ein Krankenhaus eingeliefert, der Verdacht auf Lebensmittelvergiftungen bestand. Später seien die Deutschen wieder entlassen, Mutter und Tochter dann aber reglos im Hotel gefunden worden. Man brachte die gesamte Familie erneut in ein Krankenhaus. Dort starben schließlich sowohl die Mutter als auch die beiden Kinder. Der Vater wird derzeit noch auf der Intensivstation behandelt.