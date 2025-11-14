Vorteilswelt
Russisches Gas

Ungarn will EU wegen Importverbots verklagen

Außenpolitik
14.11.2025 15:01
Orban will die neuen Regelungen einfach nicht akzeptieren.
Orban will die neuen Regelungen einfach nicht akzeptieren.(Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Im Streit um das Importverbot für russisches Gas hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nun rechtliche Schritte gegen die EU angekündigt.

Trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine vor inzwischen fast vier Jahren ist Ungarn einer der letzten verbliebenen Verbündeten Moskaus in der EU und hängt nach wie vor stark von Energieimporten aus Russland ab.

„Wir akzeptieren diese offensichtlich rechtswidrige Lösung nicht, die den europäischen Werten widerspricht“, drohte Orban am Freitag in seinem wöchentlichen Interview im staatlichen Radio. „Wir wenden uns an den Europäischen Gerichtshof“, fügte er hinzu.

In der Vergangenheit hat Budapest sein Vetorecht im Kreis der 27 Mitgliedstaaten dazu genutzt, Ausnahmen von EU-Sanktionen gegen russische Energieversorgung zu erhalten.

Lesen Sie auch:
Viktor Orbán und Donald Trump bei ihrem Gespräch im Weißen Haus
„Fehleinschätzung“
Trump und Orban verhöhnen kriegsgeplagte Ukraine
09.11.2025
Orbán behauptet:
USA garantieren Ungarn „finanziellen Schutzschirm“
10.11.2025

Im Oktober einigten sich die EU-Länder darauf, die verbliebenen Erdgas-Importe aus Russland bis Ende 2027 auslaufen zu lassen. Diplomatenangaben zufolge unterstützten alle Mitgliedstaaten diesen Schritt – mit Ausnahme von Ungarn und der Slowakei.

