Ungarn will EU wegen Importverbots verklagen

Im Streit um das Importverbot für russisches Gas hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nun rechtliche Schritte gegen die EU angekündigt.
Trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine vor inzwischen fast vier Jahren ist Ungarn einer der letzten verbliebenen Verbündeten Moskaus in der EU und hängt nach wie vor stark von Energieimporten aus Russland ab.
„Wir akzeptieren diese offensichtlich rechtswidrige Lösung nicht, die den europäischen Werten widerspricht“, drohte Orban am Freitag in seinem wöchentlichen Interview im staatlichen Radio. „Wir wenden uns an den Europäischen Gerichtshof“, fügte er hinzu.
In der Vergangenheit hat Budapest sein Vetorecht im Kreis der 27 Mitgliedstaaten dazu genutzt, Ausnahmen von EU-Sanktionen gegen russische Energieversorgung zu erhalten.
Im Oktober einigten sich die EU-Länder darauf, die verbliebenen Erdgas-Importe aus Russland bis Ende 2027 auslaufen zu lassen. Diplomatenangaben zufolge unterstützten alle Mitgliedstaaten diesen Schritt – mit Ausnahme von Ungarn und der Slowakei.
