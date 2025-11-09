Vorteilswelt
„Fehleinschätzung“

Trump und Orban verhöhnen kriegsgeplagte Ukraine

Außenpolitik
09.11.2025 16:37
Vitkor Orban und Donald Trump bei ihrem Gespräch im Weißen Haus
Vitkor Orban und Donald Trump bei ihrem Gespräch im Weißen Haus(Bild: AFP/SAUL LOEB)

Zwar haben US-Präsident Donald Trump und Ungarns Premier Viktor Orban bei ihrer amikalen Zusammenkunft in Washington in erster Linie das Thema Öl auf ihrer Agenda gehabt. Angesprochen wurde aber auch die militärische Lage in der Ukraine – Lästerattacken inklusive.

Orban spielt wieder einmal mit dem Feuer. Im Oktober hatte die US-Regierung neue Sanktionen gegen russische Energiekonzerne eingeführt, wobei auch sekundäre Strafmaßnahmen gegen Käufer möglich sind. Ungarn weist allerdings eine enorme Abhängigkeit von russischen Energielieferungen auf. Statt sich ernsthaft um einen Ausweg aus dieser Misere zu bemühen, behinderte Budapest EU-Sanktionen gegen den Kreml infolge der russischen Aggression immer wieder – und finanziert damit brav die russische Kriegsmaschinerie mit.

Ausnahmeregelung für Orban?
Sogar jetzt kommt der Premier anscheinend wieder gut weg und dürfte gemeinsam mit Trump eine Ausnahmeregelung gefunden haben. Somit könnte Ungarn weiter unbehelligt im großen Stil Erdgas aus Russland beziehen. In dem Land werde eben zu 90 Prozent mit Gas geheizt, nahm sich Orban kein Blatt vor den Mund.

Lesen Sie auch:
Ein gecharterter Airbus mit Ungarns Premier Viktor Orbán an Bord musste in Islands ...
Auf dem Weg zu Trump
Orbáns Flugzeug musste in Island zwischenlanden
06.11.2025
Hat Mitleid mit Orbán
Trump prüft Sonderregel für Ungarn bei Russen-Öl
07.11.2025

Und dann wurde es noch unschöner. Im Sinne einer Täter-Opfer-Umkehr warf der ungarische Premier namentlich nicht genannten Staaten vor, mit ihrer Unterstützung für die Ukraine den Krieg nur in die Länge zu ziehen. Diese Länder würden es vorziehen, dass das Blutvergießen weitergehe, „weil viele von ihnen glauben, die Ukraine könne an der Front gewinnen, was eine Fehleinschätzung der Situation ist“, meckerte er.

Trump fragte daraufhin: „Sie würden also sagen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann?“ Nach kurzem Nachdenken meinte Orban: „Wissen Sie, Wunder können geschehen.“ Mit einem Grinser stimmte der Amerikaner zu: „Yeah, that’s right.“

Porträt von krone.at
krone.at
