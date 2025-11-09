Trump und Orban verhöhnen kriegsgeplagte Ukraine

Orban spielt wieder einmal mit dem Feuer. Im Oktober hatte die US-Regierung neue Sanktionen gegen russische Energiekonzerne eingeführt, wobei auch sekundäre Strafmaßnahmen gegen Käufer möglich sind. Ungarn weist allerdings eine enorme Abhängigkeit von russischen Energielieferungen auf. Statt sich ernsthaft um einen Ausweg aus dieser Misere zu bemühen, behinderte Budapest EU-Sanktionen gegen den Kreml infolge der russischen Aggression immer wieder – und finanziert damit brav die russische Kriegsmaschinerie mit.