Noch in der Haft startete Kärntner neuen Lego-Coup

Nach der Flucht eines Millionenbetrügers schaut auch dieser Fall nicht gar so gut aus für den Strafvollzug in Kärnten: Nächste Woche steht ein Ex-Sportler als Serienbetrüger vor Gericht, der zum dritten Mal mit Lego-Spielsets Opfer bei Fake-Deals abgezockt haben soll – diesmal sogar noch aus der Zelle heraus!
Wer Lego liebt, versteht, dass ein 27-jähriger Klagenfurter von den bunten Klemmbausteinen nicht loskommt. Unverständlich dagegen ist, dass der einst gefeierte Ex-Sportler wieder und wieder versucht, mit miesen Tricks Lego-Fans abzuzocken, um ans große Geld zu kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.