Noch in der Haft startete Kärntner neuen Lego-Coup

Nach der Flucht eines Millionenbetrügers schaut auch dieser Fall nicht gar so gut aus für den Strafvollzug in Kärnten: Nächste Woche steht ein Ex-Sportler als Serienbetrüger vor Gericht, der zum dritten Mal mit Lego-Spielsets Opfer bei Fake-Deals abgezockt haben soll – diesmal sogar noch aus der Zelle heraus!