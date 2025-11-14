„Wir sind nicht von der Bühne wegzubringen“

Das Mozartkino ist eines der ältesten Lichtspielhäuser der Welt. Es startete im Jahr 1905 mit dem Betrieb – gerade einmal zehn Jahre nach der Uraufführung bewegter Leinwandbilder. Zum 120-Jahr-Jubiläum gibt es eine Reise durch die Jahrzehnte. Dabei wäre vor zwölf Jahren fast alles aus gewesen.
Von der legendären Romy Schneider über Otto Schenk und Josef Hader bis hin zu Fußball-Star Erling Haaland haben sich hier Promis von Weltrang die Klinke in die Hand gegeben. Kein Wunder, denn in 120 Jahren des Betriebs kommt einiges zusammen. Die Rede ist vom Mozartkino in der Salzburger Altstadt, das heuer 120-Jahr-Jubiläum feiert.
