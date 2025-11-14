„Wir sind nicht von der Bühne wegzubringen“

Das Mozartkino ist eines der ältesten Lichtspielhäuser der Welt. Es startete im Jahr 1905 mit dem Betrieb – gerade einmal zehn Jahre nach der Uraufführung bewegter Leinwandbilder. Zum 120-Jahr-Jubiläum gibt es eine Reise durch die Jahrzehnte. Dabei wäre vor zwölf Jahren fast alles aus gewesen.