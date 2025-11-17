Vorteilswelt
Wohl akute Erkrankung

Auto überschlägt sich und stürzt in Graben

Salzburg
17.11.2025 12:00
Das Auto landete in einem Graben zwischen Bahngleisen und B20.
Das Auto landete in einem Graben zwischen Bahngleisen und B20.(Bild: BRK Berchtesgaden)

Sie prallte über die Leitplanke und überschlug sich zwischen Bundesstraße und Bahngleisen: Eine 76-Jährige hat im grenznahen Bayern vermutlich wegen einer akuten Erkrankung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. 

Die Frau war mit ihrem Nissan von Bad Reichenhall kommend auf der B20 in Bischofswiesen unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam. Das Auto stürzte in den Seppengraben. Die Frau konnte von Ersthelfern befreit werden, sie wurde offenbar schwer verletzt.

Das Berchtesgadener Rote Kreuz rückte mit Rettungswagen, Notärztin und Einsatzleiter aus. Nach der Erstversorgung brachten sie die Frau in die Kreisklinik Bad Reichenhall, sie musste allerdings gegen 18.20 Uhr von dort aus ins Klinikum Traunstein verlegt werden. 

Der total beschädigte Nissan musste abgeschleppt werden. Die B20 war rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

