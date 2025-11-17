Auto überschlägt sich und stürzt in Graben

Sie prallte über die Leitplanke und überschlug sich zwischen Bundesstraße und Bahngleisen: Eine 76-Jährige hat im grenznahen Bayern vermutlich wegen einer akuten Erkrankung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.
Die Frau war mit ihrem Nissan von Bad Reichenhall kommend auf der B20 in Bischofswiesen unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam. Das Auto stürzte in den Seppengraben. Die Frau konnte von Ersthelfern befreit werden, sie wurde offenbar schwer verletzt.
Das Berchtesgadener Rote Kreuz rückte mit Rettungswagen, Notärztin und Einsatzleiter aus. Nach der Erstversorgung brachten sie die Frau in die Kreisklinik Bad Reichenhall, sie musste allerdings gegen 18.20 Uhr von dort aus ins Klinikum Traunstein verlegt werden.
Der total beschädigte Nissan musste abgeschleppt werden. Die B20 war rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.