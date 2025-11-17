Autofahrerin erfasst gleich zwei Radfahrer

Eine Gruppe von Mountainbikern war auf der Seestraße im Gemeindegebiet von Thalgau unterwegs, als eine 44-jährige Frau aus einer Hauseinfahrt fuhr.
Die ersten beiden der insgesamt fünf Mountainbiker konnten nicht mehr ausweichen oder bremsen: Ein 67-jähriger Einheimischer und ein 62-jähriger Salzburger prallten gegen das Auto der Flachgauerin.
Der 67-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und prallte auf die Fahrbahn. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.
Der 62-Jährige Salzburger zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei führte bei der Fahrerin einen Alkomattest durch: Er ergab einen Wert von 0,16 Promille. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.
