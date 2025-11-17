Rotkreuzler fordern Absetzung der Geschäftsführung

36 aktive und ehemalige Führungskräfte des Salzburger Roten Kreuzes haben dem Präsidium nun einen Offenen Brief geschrieben. Dieser hat es in sich: Man kritisiert die geplante Entlassung des Landesrettungskommandanten und pocht auf „personelle Konsequenzen“.
Der Machtkampf spitzt sich zu, die Ereignisse überschlagen sich! Am Wochenende wurde publik, dass Landesrettungskommandant Stefan Herbst das Rote Kreuz verlässt. Die Organisation selbst sprach zunächst von „freiwillig“, mittlerweile bekam Herbst allerdings seine Entlassung zugestellt.
„Entwicklung trifft uns zutiefst“
Am Montag haben nun 36 aktive und ehemalige Führungskräfte dem Rotkreuz-Präsidium einen Offenen Brief geschrieben. „Die aktuelle Entwicklung – insbesondere die Entscheidung des Präsidiums, Landesrettungskommandant Stefan Herbst abzuberufen – erfüllt uns mit großer Sorge und trifft uns zutiefst“, heißt es darin wörtlich. Man fordert, die Entlassung zurückzunehmen. Und: Es müsse endlich personelle Konsequenzen geben.
Der Name der Rotkreuz-Geschäftsführerin Sabine Tischler wird nicht genannt – aber: „Besonders befremdlich ist für uns, dass das Präsidium nun ausgerechnet jene Person schützt, die maßgeblich zur Eskalation der aktuellen Situation beigetragen hat – nicht jedoch diejenigen, die seit Jahrzehnten Verantwortung tragen, den Betrieb sichern und täglich für die Menschen im Land im Einsatz stehen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.