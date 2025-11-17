Rotkreuzler fordern Absetzung der Geschäftsführung

Der Name der Rotkreuz-Geschäftsführerin Sabine Tischler wird nicht genannt – aber: „Besonders befremdlich ist für uns, dass das Präsidium nun ausgerechnet jene Person schützt, die maßgeblich zur Eskalation der aktuellen Situation beigetragen hat – nicht jedoch diejenigen, die seit Jahrzehnten Verantwortung tragen, den Betrieb sichern und täglich für die Menschen im Land im Einsatz stehen.“