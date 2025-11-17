Drogen und Alkohol: Polizei stoppt Fahrerinnen

Kein beschaulicher Sonntag: Gleichdreimal schlug der Drogentest einer Fahrerin im Pinzgau an. Und eine Rumänin wäre alkoholisiert beinahe frontal mit einem anderen Auto in Tamsweg kollidiert. Was genau geschehen ist.
Mit dem Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr kontrollierte die Polizei am Sonntag an der B168. Kurz vor Mitternacht stoppten sie ein tschechisches Auto. Weil die 30-jährige Fahrerin sich auffällig verhielt, führten die Beamten einen Drogen-Schnelltest durch. Mit gleich mehreren positiven Ergebnissen: Amphetamin, MDA und Methamphetamin.
Doch die Frau verweigerte eine klinische Untersuchung. Zudem fanden die Polizisten eine geringe Menge an Methamphetamin bei der Frau. Ein Mitfahrer führte eine geringe Menge Cannabis bei sich. Sie wurden angezeigt.
Fündig wurde auch die Polizei in Tamsweg. Am selben Abend wurden sie gerufen von einem Mann, der auf der B99 beinahe frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert wäre. Das Auto war nämlich laut ihm auf der falschen Fahrspur unterwegs. Bloß durch eine Vollbremsung und Ausweichen aufs Straßenbankett konnte er eine Frontalkollision verhindern.
Der Polizei gelang es, die mutmaßliche Autofahrerin zu finden. Es handelte sich um eine 43-jährige Rumänin. Sie war geständig und hatte laut Alkomattest 1,56 Promille im Blut. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihr Führerschein wurde ihr weggenommen, sie wurden ebenfalls angezeigt.
