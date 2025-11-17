Drogen und Alkohol: Polizei stoppt Fahrerinnen

Fündig wurde auch die Polizei in Tamsweg. Am selben Abend wurden sie gerufen von einem Mann, der auf der B99 beinahe frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert wäre. Das Auto war nämlich laut ihm auf der falschen Fahrspur unterwegs. Bloß durch eine Vollbremsung und Ausweichen aufs Straßenbankett konnte er eine Frontalkollision verhindern.