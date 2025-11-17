Unfall in Liefering: Person von LKW überrollt

Ersten Informationen zufolge ist in Liefering gegen 7 Uhr eine Person nahe der Christian Doppler-Klinik von einem Lkw überrollt worden. Die Ignaz-Harrer-Straße war währenddessen in Richtung Freilassing nicht befahrbar.
Lange Staus waren die Folge. Sowohl das Rote Kreuz als auch die Feuerwehr waren im Einsatz.
Weitere Informationen folgen.
