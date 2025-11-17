Was Hofs neue Bürgermeisterin jetzt vorhat

Wann es eine Verkehrslösung für das Ortszentrum geben soll

„Ich möchte das erhalten und weiterführen, was sich bewährt hat“, kündigt Rosenegger an. Dass sie keine großen Änderungen plant und auch eine Verkehrslösung für das Ortszentrum erst nach der Fertigstellung der Volksschule angehen will, haben ihr die Hofer nicht übel genommen. Mit 51,4 Prozent setzte sich die langjährige Vizebürgermeisterin knapp, aber doch ohne Stichwahl durch.