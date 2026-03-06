Vorteilswelt
„Völlig neben Spur“

„Aussichtsloser Kampf“: Skispringer tief in Krise

Ski Nordisch
06.03.2026 09:28
Am Kulm verpasste Hoffmann den zweiten Durchgang.
Am Kulm verpasste Hoffmann den zweiten Durchgang.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem er zu Saisonbeginn bereits viermal aufs Podium gesprungen war, ist Felix Hoffmann von Top-Platzierungen aktuell weit entfernt, am Kulm hatte es der Deutsche nicht einmal in den zweiten Durchgang geschafft. „Felix ist momentan völlig neben der Spur. Er ist am Ende seiner Kräfte“, kommentierte Landsmann Sven Hannawald die Krise des 28-Jährigen. 

0 Kommentare

Dass er weit springen kann, hatte Hoffmann in Lillehammer, Engelberg und Oberstdorf gezeigt, wo er es auf drei dritten und einen zweiten Platz gebracht hatte. Entsprechend war der Thüringer als deutsche Medaillenhoffnung zu den Olympischen Spielen gereist, verließ Predazzo jedoch ohne Edelmetall. Und auch nach den Spielen konnte Hoffmann nicht an die Erfolge der ersten Saisonhälfte anschließen.

Sven Hannawald leidet mit seinem Landsmann mit.
Sven Hannawald leidet mit seinem Landsmann mit.(Bild: GEPA)

„Sein Niveau sinkt stetig“
„Es ist ein aussichtsloser Kampf“, formulierte es Hannawald nun bei „sport.pl“ drastisch. „Sein Talent zählt ihn zweifellos zu den Besten der Welt, aber im Moment zeigt er nicht seine beste Leistung. Sein Niveau sinkt stetig, was nach diesem chaotischen Start, bei dem er nicht so recht wusste, was auf ihn zukommt, durchaus verständlich ist. Seitdem kämpft er. Er will die Erwartungen erfüllen, aber seitdem dreht er sich im Kreis.“

Dem Vierschanzentourneesieger von 2001/2002 zufolge sind es mentale Probleme, die Hoffmann bremsen. „Es ist unglaublich schwer mitanzusehen, wie er leidet, auch wenn er versucht, es mit einem Lächeln zu überspielen“, so Hannawald. Die nächste Chance, das Ruder herumzureißen, bietet sich Hoffmann bereits am Freitag, wenn in Lahti die nächsten Weltcup-Punkte verteilt werden.

