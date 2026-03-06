„Aussichtsloser Kampf“: Skispringer tief in Krise

„Sein Niveau sinkt stetig“

„Es ist ein aussichtsloser Kampf“, formulierte es Hannawald nun bei „sport.pl“ drastisch. „Sein Talent zählt ihn zweifellos zu den Besten der Welt, aber im Moment zeigt er nicht seine beste Leistung. Sein Niveau sinkt stetig, was nach diesem chaotischen Start, bei dem er nicht so recht wusste, was auf ihn zukommt, durchaus verständlich ist. Seitdem kämpft er. Er will die Erwartungen erfüllen, aber seitdem dreht er sich im Kreis.“