Sepp Straka zum Auftakt in Orlando auf Platz 33

NFL-Team trauert um langjährigen CEO Bob Harlan
Funktionär ist tot
Sepp Straka liegt beim PGA-Signature-Turnier in Orlando/Florida nach der Auftaktrunde in Schlagdistanz zum Spitzenfeld. Österreichs bester Golfer belegt beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational nach einer 72er-Par-Runde am Donnerstag (Ortszeit) mit fünf Birdies, zwei Bogeys und einem Triple-Bogey den 33. Platz.
Auf die Top Ten fehlen dem 32-Jährigen drei Schläge. In Führung liegt der US-Amerikaner Daniel Berger nach einer 63er-Runde mit neun Birdies.
Im Vorjahr hatte Straka, in der Weltrangliste derzeit auf Position 13, in Bay Hill den fünften Platz belegt.
