Sepp Straka zum Auftakt in Orlando auf Platz 33

Sepp Straka liegt beim PGA-Signature-Turnier in Orlando/Florida nach der Auftaktrunde in Schlagdistanz zum Spitzenfeld. Österreichs bester Golfer belegt beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational nach einer 72er-Par-Runde am Donnerstag (Ortszeit) mit fünf Birdies, zwei Bogeys und einem Triple-Bogey den 33. Platz.