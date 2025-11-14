LASK-Liebling hat Heimweh im Leonding von Athen

Mit 351 Spielen für den LASK gilt Peter Michorl in Linz als eine ewige Fan-Ikone. Morgen fliegt der 30-Jährige von Athen für ein Familien-Wochenende in die Stahlstadt. Die er wie seinen Ex-Klub immer im Herzen trägt: „Der LASK ist immer ein Thema, von mir aus spricht nichts gegen eine Heimkehr“.
Morgen wird für LASK-Ikone Peter Michorl ein ganz besonderer Tag: Der langjährige Fan-Liebling mit 351 Spielen für die Athletiker jettet von Athen aus in die Stahlstadt, um dort seinen elfjährigen Sohn Leon zu besuchen. Dabei hat Michorl bei Atromitos Athen kein leichtes Jahr hinter sich: Praktisch ohne Vorbereitung dockte er in Griechenland an und zog sich im Dezember einen Mittelfußknochenbruch zu. „Die Reha war hart, aber jetzt bin ich so fit wie noch in meiner Karriere“, so der 30-Jährige, der mit Atromitos derzeit auf Platz zehn in der griechischen Super-League rangiert und nach seiner Rückkehr ein dickes Brett vor der Brust hat: Olympiakos Priäus, AEK Athen und Paok Saloniki heißen die nächsten Gegner.
„Ich sehe jedes LASK-Spiel“
„Ich fühle mich hier sehr wohl, wohne fünf Minuten vom Strand entfernt in einer sehr ruhigen Gegend – quasi im Leonding von Athen.“ Auch wenn die Lebensqualität hoch ist, kämpft Michorl doch ein wenig mit der Entfernung von Österreich: „Mein Sohn und die Freunde fehlen mir natürlich. Aber ich will hier in Athen Gas geben und etwas bewegen.“ Engen Kontakt pflegt Michorl mit seinen Ex-Kumpels vom LASK, Florian Flecker und Felix Luckeneder: „Wir telefonieren sehr oft.“
