Frankfurt-Flug: „Steuergeld für Manager-Shuttle“

Am Mittwoch hatte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bekanntgegeben, dass das Land die Mehrheit am Flughafen übernehmen möchte. Aktuell sind Land und Stadt Linz je zur Hälfte Eigentümer. Der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) will klären, ob ein Verkauf überhaupt in Frage kommt, und die Anfrage des Landes in weitere Folge „sehr genau prüfen“. Auch ein privates Unternehmerkonsortium hatte zuletzt das Angebot gemacht, den städtischen Anteil am Airport um eine Million Euro zu übernehmen.