45-Jähriger verprügelt zu Weihnachten Ex-Freundin

15 Monate Haft

Als ein Bekannter versuchte, ihn zu überreden, von seinem Opfer abzulassen, soll er auch ihn mit dem Messer bedroht und oberflächlich verletzt haben. Dem bisher Unbescholtenen drohten im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahren Haft. Das Gericht verurteilte ihn rechtskräftig zu 15 Monaten, eines davon unbedingt. Das hatte er schon mit der Untersuchungshaft abgesessen und wurde am Prozesstag enthaftet.