Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

15 Monate Haft

45-Jähriger verprügelt zu Weihnachten Ex-Freundin

Oberösterreich
05.02.2026 13:30
Der Angeklagte musste sich am Landesgericht Linz verantworten.
Der Angeklagte musste sich am Landesgericht Linz verantworten.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Betrunken rastete ein 45-Jähriger am Heiligen Abend in Linz komplett aus. Er attackierte in der Wohnung eines Bekannten seine Ex-Lebensgefährtin, setzte ihr ein Messer an den Hals und trat sie mit Füßen ins Gesicht. Am Mittwoch stand er in Linz deshalb vor Gericht.

0 Kommentare

Aus der Untersuchungshaft wurde am Mittwoch ein 45-Jähriger vorgeführt, der sich am Landesgericht Linz wegen Nötigung und absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten musste. Er hatte am Heiligen Abend in der Wohnung eines Bekannten unter Alkoholeinfluss seine Ex-Freundin angegriffen.

Bedroht und geschlagen
Zuerst warf er die Frau auf den Boden, setzte ihr ein Messer an Schläfe und Hals und bedrohte sie mit dem Tod. Als das Opfer versuchte, die Wohnung zu verlassen, riss der 45-Jährige die Frau abermals zu Boden, trat ihr mit seinen Stahlkappenschuhen gegen das Gesicht und schlug sie mit der Faust.

Schwer verletzt
Letztlich versetzte er seiner Ex-Freundin noch einen Rempler, woraufhin sie mehrere Stufen hinunterfiel. Sein Gewaltakt blieb nicht ohne Folgen: Das Opfer erlitt eine Nasenbeinfraktur, Prellungen am Brustkorb, Hämatome auf Nase, Auge, Kinn und eine Wunde am linken Ohr.

15 Monate Haft
Als ein Bekannter versuchte, ihn zu überreden, von seinem Opfer abzulassen, soll er auch ihn mit dem Messer bedroht und oberflächlich verletzt haben. Dem bisher Unbescholtenen drohten im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahren Haft. Das Gericht verurteilte ihn rechtskräftig zu 15 Monaten, eines davon unbedingt. Das hatte er schon mit der Untersuchungshaft abgesessen und wurde am Prozesstag enthaftet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
188.507 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.904 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.968 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Oberösterreich
Mitmachen & gewinnen
Die magischen Klangwelten von Hans Zimmer erleben
Keine OP für Frau (55)
Fall Rohrbach: Kritik an Absage aus Klinik in Wels
15 Monate Haft
45-Jähriger verprügelt zu Weihnachten Ex-Freundin
180 in 60er-Zone
Mercedes von Extrem-Raser wurde beschlagnahmt
Gegner geben auf
Protestcamp gegen A26 polizeilich geräumt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf