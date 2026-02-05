Sternenstaub und der Verlust der Menschheit

Von Dürer bis H. R. Giger

Andere Positionen führen hinein in die Unendlichkeit des Erdzeitalters, in die Spirale der „Deep Time“, in der die Menschheit nur ein Wimpernschlag ist. So ist ein Alien von H. R. Giger zu sehen oder ein „Nahblick“ auf die Sonne: Katharina Sieverding bearbeitete dafür tausende Satellitenaufnahmen. Interessant: Das älteste Kunstwerk, der rätselhafte Kupferstich „Melencolia“ aus dem Jahr 1514, stammt von Albrecht Dürer.