Nach Tod von Partner: Rechtlich nur eine Fremde

Es gibt ein Testament, aber ...

Bei der Anerkennung der Vaterschaft kam es dann zu weiteren Problemen: „Wir hätten zwar einen Test machen können, aber am Papier wäre er trotzdem nicht der Papa seiner Kinder geworden.“ Auch auf das Bankkonto ihres Lebensgefährten hat die Linzerin keinen Zugriff. „Es gibt ein handschriftliches Testament, welches besagt, dass im Falle seines Ablebens alles an mich und unsere Kinder gehen soll. Es ist aber in seiner Sprache und muss erst übersetzt werden. Währenddessen werden die gesetzlichen Erben gesucht“, schildert die verzweifelte Mama.