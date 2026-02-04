Viel Rauch bei Kellerbrand forderte Feuerwehr

Fünf Fahrzeuge der Linzer Berufsfeuerwehr eilten am späten Mittwochnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Design Centers. Der Kellerbrand war schnell gelöscht, doch der entstandene Rauch breitete sich schnell aus. Daher mussten die Kameraden auch die Wohnungen überprüfen.
Die Alarmglocken bei der Berufsfeuerwehr Linz schrillten am späten Mittwochnachmittag wegen eines Kellerbrandes. Im Untergeschoß eines Mehrparteienhauses in der Innenstadt unweit des Europaplatzes war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.
Viel Rauch entstanden
„Durch den Brand im Keller ist starker Rauch entstanden. Es ist niemand dabei zu Schaden gekommen. Nach etwa 30 Minuten war der Brand gelöscht, danach waren wir noch mit Kontrollen beschäftigt“, berichtet Einsatzleiter Andreas Ilk.
Kontrollen im Anschluss
Das Haus werde momentan renoviert. Die Kameraden mussten im Anschluss noch bis in die Abendstunden überprüfen, ob Rauch in die verschiedenen Wohnungen gedrungen war. Insgesamt waren die Florianis mit fünf Fahrzeugen und 17 Kameraden im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.