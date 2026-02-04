Vorteilswelt
Fünf Fahrzeuge vor Ort

Viel Rauch bei Kellerbrand forderte Feuerwehr

Oberösterreich
04.02.2026 20:00
Die Linzer Berufsfeuerwehr musste zu einem Kellerbrand ausrücken (Symbolbild)
Die Linzer Berufsfeuerwehr musste zu einem Kellerbrand ausrücken (Symbolbild)(Bild: Huber Patrick)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Fünf Fahrzeuge der Linzer Berufsfeuerwehr eilten am späten Mittwochnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Design Centers. Der Kellerbrand war schnell gelöscht, doch der entstandene Rauch breitete sich schnell aus. Daher mussten die Kameraden auch die Wohnungen überprüfen.

Die Alarmglocken bei der Berufsfeuerwehr Linz schrillten am späten Mittwochnachmittag wegen eines Kellerbrandes. Im Untergeschoß eines Mehrparteienhauses in der Innenstadt unweit des Europaplatzes war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. 

Viel Rauch entstanden
„Durch den Brand im Keller ist starker Rauch entstanden. Es ist niemand dabei zu Schaden gekommen. Nach etwa 30 Minuten war der Brand gelöscht, danach waren wir noch mit Kontrollen beschäftigt“, berichtet Einsatzleiter Andreas Ilk. 

Kontrollen im Anschluss
Das Haus werde momentan renoviert. Die Kameraden mussten im Anschluss noch bis in die Abendstunden überprüfen, ob Rauch in die verschiedenen Wohnungen gedrungen war. Insgesamt waren die Florianis mit fünf Fahrzeugen und 17 Kameraden im Einsatz.

