Lenkerin wurde durch Windschutzscheibe gerettet

Eine 17-Jährige konnte sich in St. Marienkirchen am Hausruck (OÖ) nach einem Unfall nicht mehr aus ihrem umgestürzten Mopedauto befreien. Die Feuerwehr musste schließlich anrücken, um das Mädchen aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Gemeindestraße Hof in Sankt Marienkirchen am Hausruck. Die 17-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr mit ihrem Leichtkraftfahrzeug von Stocket kommend Richtung Unering. Zeitgleich fuhr eine 41-Jährige aus dem Bezirk Ried mit ihrem Fahrzeug von Manaberg kommend Richtung Hof.
Mopedauto kippte um
Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei überschlug sich das Leichtkraftfahrzeug der 17-Jährigen. Sie konnte sich nicht selbstständig befreien. Die FF Geierberg-Pramerdorf rückte deshalb aus und musste sie durch Aufschneiden der Windschutzscheibe befreien.
Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.
