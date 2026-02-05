Thalia startet Partnermodell mit Buchhandlungen

„Sehr lange“ überlegt

Die im Jahr 1936 im Stadtzentrum von Mürzzuschlag gegründete Buchhandlung Kerbiser wird in dritter Generation von Nina Stastny geführt. Sie habe „sehr lange“ überlegt, ob sie beim Thalia-Partnermodell mitmachen soll, sagte Stastny. Für Kundinnen und Kunden soll sich die Zusammenarbeit mit Thalia nur durch eine größere Produktauswahl bemerkbar machen. Der Name und die Gestaltung der Buchhandlung bleibe gleich, betonte Stastny. Man habe bisher noch keinen Online-Shop gehabt, künftig sei „Click & Collect“ (online bestellen, im Geschäft abholen) über den Thalia-Webshop möglich. Die Telefonbestellung von Büchern bleibt bei Kerbiser möglich. Die Buchhändlerin freut sich über die zeitliche Entlastung durch die Warenbuchhaltung sowie das Warenwirtschafts- und Kassensystem von Thalia.