Thalia startet Partnermodell mit Buchhandlungen

Österreichs größte Buchhandelskette Thalia – das Unternehmen hat seinen Sitz in Linz – startet ein Partnermodell mit inhabergeführten Buchhandlungen. In Deutschland sind bereits rund 100 eigenständige Buchhandlungen eng mit Thalia verbunden. In Österreich hat sich die Buchhandlung Kerbiser in Mürzzuschlag als Erste für diesen Weg entschieden.
Unter anderem werden der Einkauf, IT und der Webshop über die Buchhandelskette abgewickelt. Das Beschaffungsvolumen von Kerbiser geht auf Thalia über. Es sei vergleichbar „mit einem Handelsvertreter-Modell“, sagte die Thalia-Österreich-Chefin Andrea Heumann. Die Buchhandlungen hätten beim Thalia-Partnermodell kein Warenrisiko mehr und „bessere Konditionen“. Beim Buchsortiment gebe es keine Einschränkungen für die Buchhändler. Die Thalia-Österreich-Chefin wollte keine Zielzahl für das Partnermodell nennen. „Jede inhabergeführte Buchhandlung kann mit uns ins Gespräch kommen.“ Der Marktanteil von Thalia im heimischen Buchhandel liegt je nach Marktabgrenzung zwischen 30 und 40 Prozent.
„Sehr lange“ überlegt
Die im Jahr 1936 im Stadtzentrum von Mürzzuschlag gegründete Buchhandlung Kerbiser wird in dritter Generation von Nina Stastny geführt. Sie habe „sehr lange“ überlegt, ob sie beim Thalia-Partnermodell mitmachen soll, sagte Stastny. Für Kundinnen und Kunden soll sich die Zusammenarbeit mit Thalia nur durch eine größere Produktauswahl bemerkbar machen. Der Name und die Gestaltung der Buchhandlung bleibe gleich, betonte Stastny. Man habe bisher noch keinen Online-Shop gehabt, künftig sei „Click & Collect“ (online bestellen, im Geschäft abholen) über den Thalia-Webshop möglich. Die Telefonbestellung von Büchern bleibt bei Kerbiser möglich. Die Buchhändlerin freut sich über die zeitliche Entlastung durch die Warenbuchhaltung sowie das Warenwirtschafts- und Kassensystem von Thalia.
Stetiges Umsatzwachstum
In den vergangenen Jahren lief das Geschäft der Thalia Buch & Medien GmbH mit Sitz in Linz gut. Im Geschäftsjahr 2022/23 hatte sich der Umsatz auf 151 Millionen Euro und der Nettogewinn auf 7,6 Millionen Euro belaufen, im Jahr 2023/24 betrug der Umsatz 163,5 Millionen Euro und der Jahresüberschuss 8,9 Millionen Euro. 2024/25 sei der Umsatz um 8,5 Prozent auf 177,4 Millionen Euro gestiegen, sagte Thalia-Österreich-Geschäftsführerin Heumann. Angaben zum Gewinn machte sie nicht. Thalia spürt in Österreich die Konsumzurückhaltung in den vergangenen Quartalen. Im laufenden Geschäftsjahr werde man das Umsatzplus vom Vorjahr nicht erreichen, aber dennoch wachsen, so Heumann.
Thalia versucht im Online-Geschäft auch mit dem US-Mitbewerber Amazon mitzuhalten. In Österreich macht Thalia bereits 25 Prozent seines Umsatzes mit dem reinen Online-Verkauf. Click & Collect zählt zum stationären Geschäft. Mit dem Verkauf von Büchern und E-Readern erzielt Thalia hierzulande rund 70 Prozent seines Umsatzes. Der Rest entfällt auf Spiel- und Schreibwaren sowie Geschenkartikel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.