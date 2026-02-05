Wegen lauter Musik drehte ein 56-Jähriger durch

Ein Streit unter Mitbewohnern lief Dienstagabend im oberösterreichischen Laakirchen völlig aus dem Ruder. In einer Wohnung kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und seinem 56-jährigen Mitbewohner. Doch es blieb nicht bei Drohungen – letztlich flogen die Fäuste.
Dienstagabend entbrannte in einer Wohnung in Laakirchen ein Streit unter den beiden Bewohnern, einem Österreicher (48) und einem 56-jährigen Staatenlosen. Daraufhin stellte der Jüngere dem Älteren eine Musikbox vor dessen Zimmertür und drehte diese auf volle Lautstärke auf.
Schlägerei entbrannt
Da sah der Ältere rot! Er zerstörte die Box, stieß seinen Mitbewohner zurück und bedrohte ihn. Das ließ sich der Jüngere aber nicht gefallen und es kam zu einer Rangelei, bei der das Duo zu Boden ging und sich gegenseitig verletzte.
Vorfall bei Polizei angezeigt
Am nächsten Tag suchte der 48-Jährige ein Krankenhaus auf, ließ dort seine Verletzungen verarzten und meldete den Vorfall bei der Polizei. Der 56-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung und schwerer Körperverletzung, der 48-Jährige wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt.
