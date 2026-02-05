Spitäler: Keine Einigung bei Lohn und Arbeitszeit

„Wir bedauern, dass heute noch kein Abschluss erzielt werden konnte. Gleichzeitig begrüßen wir, dass wieder eine konstruktive Gesprächskultur an den Verhandlungstisch zurückgekehrt ist“, sagt Johann Minihuber, Geschäftsführer der Oö. Ordensspitäler Koordinations-GmbH. Er vertritt die Interessen von acht Krankenhäusern in Oberösterreich. Dort hatte es zuletzt vor allem in der Pflege große Aufregung bis hin zu einem Arbeitskampf gegeben. Wie berichtet, gingen Mitte Jänner große Teile der Belegschaft auf die Straße, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.