15-Jähriger machte mit Auto der Eltern Spritztour

Er konnte es offenbar nicht erwarten, schon mit einem Auto zu fahren. Also schnappte sich am Mittwoch ein 15-Jähriger aus Pramet (OÖ) den Pkw seiner Eltern und lud zwei Freunde zu einer Spritztour ein. Die Polizei hatte aber was dagegen, stoppte die Fahrt.
Eine Polizeistreife in Ried kontrollierte am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen Pkw in Ried im Innkreis. Bei der Kontrolle konnte der Lenker aber keinen Zulassungsschein und schon gar keinen Führerschein vorweisen. Der junge Mann ist nämlich erst 15 Jahre alt.
Anzeige folgt
Im Fahrzeug befanden sich auch noch zwei weitere Freunde im Alter von 15 und 16 Jahren. Die Erziehungsberechtigten wurden schließlich verständigt, holten die Jugendlichen ab. Der junge Lenker dürfte sich ohne Wissen der Eltern Zugang zu den Fahrzeugschlüsseln verschafft haben. Er wird angezeigt.
