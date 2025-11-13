Vorteilswelt
Nach 43 Tagen

Längster Shutdown der US-Geschichte ist beendet

Außenpolitik
13.11.2025 06:17
Donald Trump beendete mit seiner Unterschrift den längsten Shutdown der US-Geschichte.
Donald Trump beendete mit seiner Unterschrift den längsten Shutdown der US-Geschichte.(Bild: AP/Jacquelyn Martin)

Der längste Shutdown in der Geschichte der USA ist nach 43 Tagen beendet. Mit der Unterschrift eines Übergangshaushalts beendete US-Präsident Donald Trump die Haushaltssperre. Kurz zuvor stimmte mit dem Repräsentantenhaus die zweite Kongresskammer für den Etat, nachdem der Senat bereits grünes Licht gegeben hatte. 

Der Übergangshaushalt sichert die Finanzierung der Regierungsausgaben bis Ende Jänner. Rund 670.000 Bundesbeschäftigte können nun wieder zur Arbeit zurückkehren.

Angestellte erhalten wieder Löhne
Ähnlich viele Menschen, die ohne Bezahlung arbeiten mussten – darunter mehr als 60.000 Fluglotsen und Flughafen-Sicherheitsmitarbeiter – erhalten nun ihr Geld. Auch die Entlassung von Tausenden Bundesbediensteten während der Haushaltssperre soll rückgängig gemacht werden. Der Flugverkehr, der zuletzt zunehmend gestört war, dürfte schrittweise wieder zur Normalität zurückkehren.

Der Shutdown hatte zu unzähligen Flugausfällen und Verspätungen geführt.
Der Shutdown hatte zu unzähligen Flugausfällen und Verspätungen geführt.(Bild: AFP/MICHAEL CIAGLO)

Trump greift Demokraten an
Rund um die Unterzeichnung des Übergangshaushalts im Weißen Haus griff Trump die oppositionellen Demokraten an. „Heute senden wir eine klare Botschaft, dass wir uns niemals erpressen lassen werden“, sagte er, umgeben unter anderem vom republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson.

  Dieser hatte vor der Abstimmung in der Kongresskammer ebenfalls die Demokraten für den „Shutdown“ verantwortlich gemacht. „Sie wussten, dass es Schmerzen verursachen würde, und sie haben es trotzdem gemacht“, sagte Johnson.

Trumps Signatur wurde im Oval Office beklatscht.
Trumps Signatur wurde im Oval Office beklatscht.(Bild: EPA/BONNIE CASH / POOL)

  Das Repräsentantenhaus stimmte dem Übergangshaushalt am Mittwoch mit 222 Ja- zu 209 Nein-Stimmen zu. Am Montag hatte mit dem Senat bereits die andere Kongresskammer mit der nötigen Mehrheit für den Übergangshaushalt gestimmt.

  Der „Shutdown“ galt seit dem 1. Oktober. Am Sonntag hatten Senatoren von Trumps Republikanern und den oppositionellen Demokraten im wochenlangen Haushaltsstreit einen Durchbruch erzielt. Bei den Demokraten ist der Kompromiss allerdings stark umstritten, ihre Kernforderungen wurden nicht erfüllt.

Gesundheitsversorgung als Hauptstreitpunkt
Hauptstreitpunkt war die Gesundheitsversorgung. Die Demokraten fordern zusätzliche Gelder für Bedürftige, deren Krankenversicherungen zum Ende des Jahres auf der Kippe stehen. Die Republikaner beharrten allerdings darauf, erst nach dem Ende der Haushaltssperre über eine Verlängerung der Zuschüsse zu verhandeln.

  Hunderttausende Beschäftigte der Bundesbehörden wurden wegen der Haushaltssperre nicht mehr bezahlt. Viele staatliche Dienstleistungen wurden gestrichen oder zurückgefahren. So liefen etwa Lebensmittelhilfen für Bedürftige aus: Das sogenannte SNAP-Programm wurde ausgesetzt. In den vergangenen Tagen kam es zudem zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr, was den politischen Druck zur Beendigung der Haushaltssperre erhöhte.

Im Grunde eine Notlösung
Ein Übergangshaushalt ist im Grunde eine Notlösung. Eigentlich muss der US-Kongress jeweils zum 1. Oktober die Finanzierung der Regierungsbehörden für das kommende Haushaltsjahr verabschiedet haben. Diese Frist wird aber regelmäßig nicht eingehalten, sodass dann Übergangshaushalte mit kurzer Laufzeit vereinbart werden. Die Haushaltsjahre laufen in den USA vom 1. Oktober bis zum 30. September.

Die Übergangshaushalte sorgen immer wieder für heftigen politischen Streit und führen bisweilen zur Haushaltssperre. Seit 1981 gab es in den USA mehr als ein Dutzend solcher Stillstände, viele dauerten nur ein oder zwei Tage. Den zuvor längsten Shutdown hatte es in Trumps erster Amtszeit zum Jahreswechsel 2018/2019 gegeben. Er dauerte 35 Tage.

