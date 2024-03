Alles was recht ist: Der Richter als Rechtsanwalt?

Was laut Leitlinien verboten ist

Die Tätigkeit für eine prominente Rechtsanwaltskanzlei in Liechtenstein kann vor allem dann problematisch sein, wenn am Bundesverwaltungsgericht auch Fälle von Unternehmen aus Liechtenstein verhandelt werden. In den Compliance-Leitlinien der österreichischen Justiz heißt es auf Seite 27 in einer hervorgehobenen Textstelle mit einem dicken Ausrufezeichen: „Die gleichzeitige Ausübung des Berufs der Richterin/des Richters (…) und der Rechtsanwaltschaft oder des Amtes des Notars ist unvereinbar.“ In einem Erlass des Justizministeriums aus 2015 wurde an die „maßgeblichen Regelungen“ zu Nebentätigkeiten erinnert. Darin findet sich der Satz: „So ist für einen Richter in Zivilsachen eine Nebenbeschäftigung für einen Rechtsanwalt wegen der Möglichkeit der Vermutung der Befangenheit verboten.“