Bundesverwaltungsgericht: Staatsanwalt ermittelt

2022 und 2023 sollen am Bundesverwaltungsgericht neue Fälle nicht sofort von der Kanzlei den zuständigen Richtern zugewiesen, sondern von der Kanzlei per E-Mail an das „Büro Präsident“ übermittelt worden sein. Ein neuer Fall soll vom „Büro Präsident“ dann an die persönliche E-Mail-Adresse eines Vizepräsidenten weitergegangen sein.