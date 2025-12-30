„Aktion scharf“ der Polizei gegen Pyrotechnik

Mit tatkräftigem Beistand von findigen Experten der Wirtschaftskammer Burgenland legte sich die Polizei Montagnacht auf der A 6 in Kittsee und auf der A4 in Nickelsdorf auf die Lauer. Das Ziel: Die illegale Einfuhr pyrotechnischer Gegenstände zu verhindern. An dem Einsatz waren auch Diensthunde der Polizeiinspektion Frauenkirchen beteiligt. Kontrolliert wurden ausschließlich einreisende Fahrzeuge.